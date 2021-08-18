Koronavirüs salgını tüm alışkanlıkları değiştirdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına son derece titizlikle uyulmaya başlanan bu süreçte en çok hasar gören alan hiç kuşkusuz eğitim oldu. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle 1,5 yılı geride bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin mağdur olmaması için milyonlarca tablet ve internet paketi dağıttı, EBA destek merkezleri açtı. Uzaktan eğitimin kalitesi açısından ve erişilebilirlik açısından sorunlar çözülse de çocuklar en çok sosyalleşmeyi özledi. Hem eğitimciler hem de ailelerin en büyük beklentisi ise artık okulların açılması yönünde. Peki, okullar bu sene yüz yüze olur mu?

Okullar yüz yüze mi olacak?

Milyonlarca veli, öğrenci ve öğretmen 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda okulların açılmasının planlandığını belirtti. Okulların hangi şartlarda, sınıf kapasitelerinin nasıl olacağına yönelik şimdilik bir açıklama bulunmuyor. Pek çok veli, haftada kaç gün okul olacağını da merak ediyor. Konu hakkında net kararların kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. Son kabine toplantısı 12 Temmuz'da yapıldı. 2 ağustos ve 16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan toplantılar orman yangını ve sel felaketleri sebebiyle ertelendi. Kabine toplantısının 23 Ağustos Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı, temmuz ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.