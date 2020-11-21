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Eğitim Okullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?
Eğitim

Okullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? sorusunun cevabını milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin yanında veliler de merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim yıl sonuna kadar askıya alında ve eğitim online olarak devam edecek. Peki uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek? Okullar ne zaman açılacak? Okullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? İşte okulların yeniden yüz yüze eğitime başlayacağı tarih.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 12:30:00 - 2020-11-21 12:30:58
Okullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Son haftalarda yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kısıtlamaların yeniden hayata geçirilmesi gerektiği konusunda tavsiye kararında bulundu. Bilim Kurulu’nun bu kararından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Kabine’de bazı kısıtlamaların yeniden geri getirilmesi kararlaştırıldı.

Kabine’de alınan karara göre, ara tatile giren okulların yıl sonuna kadar yüz yüze eğitimi askıya alınacak ve eğitim uzaktan olarak yıl sonuna kadar devam edecek. Okulların yüz yüze eğitime bilirli bir süreliğine kapatılması sonrası online olarak eğitim yapacak öğrenciler tarafından okulların yeniden yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

Okullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların yüz yüze eğitime 4 Ocak’ta başlayacağını açıkladı. Ancak bu kararın koronavirüs vaka sayılarında düşüş olması durumunda olabilecek tarih olduğu vurgulanırken, vaka sayılarında artışın devam etmesi durumunda Bilim Kurulu’nun yeniden değerlendirmeleri sonucunda karar verileceği de söyleniyor. Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı yazısında okulların açılışının 25 Ocak’ı bulabileceğini söylüyor. İşte Çakmakçı’nın o yazısından ilgili bölüm: “Bakanlık okulların açılışları ile ilgili senaryolar üzerinde de çalışıyor.

25 Ocak’a kadar okulların kapalı kalması kararının daha ağır bastığı konuşuluyor. Yani birinci dönem, 25 Ocak’ta sona erebilir. Ancak, hastalıklar ve soğuklar nedeniyle sert geçen şubat ve mart aylarının da riskli olması ile sürenin uzayabileceği ve okulların ikinci dönem başında da açılmayabileceği söylentiler arasında. Bütün bunlara rağmen önlemler alınır ve gerekli koşullar sağlanırsa okullar açılabilir. Ve tabii tüm bunlar salgının seyrine göre değişebilir. Bu arada öğrenci hareketi durdurulduğu için öğrencilerin nakilleri kapatıldı. Yani devlet okullarından özele, özelden devlete geçiş yapılmayacak. Bu durum özel okulları biraz rahatlatsa da onları zor bir dönem bekliyor.

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