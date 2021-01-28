Okullar yüz yüze açılacak mı? Yarıyıl tatilinden sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Okullar 15 Şubat Pazartesi günü açılıp açılmayacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Pandemi dolayısıyla yaşanan kısıtlamalardan birisi olan okulların kapanma süreci, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yakından takip edildi. Yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle sürdürülen 2020/2021 ilk döneminin ardından ikinci dönem için de bekleyişe geçildi. Bakan Selçuk, çevrim içi olarak bir araya geldiği 81 ildeki öğrencilere seslenerek, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." dedi.

Okullar 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Bakan Ziya Selçuk, İkinci döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." şeklinde konuştu. Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' ifadesini kullanmıştı.