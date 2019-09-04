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Okullar yükümlülerin eliyle yeni eğitim yılına hazırlandı

Van’da çeşitli suçlardan ceza alan ve denetimli serbestlikten yaralanan yükümlüler, kentteki 10 okulda boya badana, temizlik ve tadilat yaparak okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:29
Okullar yükümlülerin eliyle yeni eğitim yılına hazırlandı

Van’da çeşitli suçlardan ceza alan ve denetimli serbestlikten yaralanan yükümlüler, kentteki 10 okulda boya badana, temizlik ve tadilat yaparak okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladı.


Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği yaz tatillerinde okulların boya badana, temizlik ve tadilat işlerinin denetimli serbestlik yükümlülerince yapılması kararlaştırılmasının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kentteki okullarda bir çalışma başlattı. Bu çerçevede yaz tatili boyunca kentteki 10 okul, denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışan yükümlüler tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazırlandı. Boyama faaliyetinin devam ettiği Bostaniçi TOKİ’de yer alan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde düzenlenen programda konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, 19 yükümlünün 10 okulda boya badana, temizlik ve tadilat işi yaptığını belirtti. Başsavcı Dönmez, “Adalet Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı öncülüğünde başlatılan okullarda boya badana, temizlik ve tadilat projesi kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığı olarak denetimli serbestlik yükümlülerimizle birlikte okul bakım çalışmalarına devam ediyoruz. Geliştirilen proje kapsamında 19 denetimli serbestlik yükümlüsü arkadaşımız boya, badana konusunda eğitim aldılar. Meslek edinme konusunda bilgi sahibi oldular. Meslek edinme kursundan sonra kentte bulunan 10 okulda boya badana, bakım ve tadilat çalışmaları yapılmıştır” dedi.


Yapılan çalışmayla birlikte 250 bin TL civarında okullara bir katma değer sağlandığına dikkat çeken Başsavcı Dönmez, proje neticesinde hem yükümlülerin ceza infazının sağlandığı hem de okullardaki bakım onarımının yapıldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kendilerine sunduğu imkanlardan yararlandıklarını ifade eden Bilal Ergenoğlu isimli yükümlü ise, ilk etapta boya kursuna gittiklerini ve ardından okullarda boya badana ve bakım işleri yaptıklarını söyledi. Kamu yararına önemli bir işi yerine getirmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Ergenoğlu, proje sayesinde meslek edindiklerini belirterek, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı devlet yetkililerine teşekkür etti.


Düzenlenen programa Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez’in yanı sıra, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Salih Serçe, İpekyolu ve Tuşba ilçe milli eğitim müdürleri ile yükümlüler katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:29
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