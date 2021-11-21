Okullar yarın açılacak mı? Ara tatil yarın bitiyor mu? 22 Kasım Pazartesi yarın okul var mı?

Yarın okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? Ara tatil yarın bitiyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranı yüzde 93'e ulaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak, diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" denildi.

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra Pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlıyor. Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi: "6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum.”

Yarın kaç sınıf kapalı?

Bu bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: “22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.”