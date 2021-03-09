  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullar Temmuz’da mı kapanacak? Okullar ne zaman tatil? Yaz tatili 2021 ne zaman?
Eğitim

Okullar Temmuz’da mı kapanacak? Okullar ne zaman tatil? Yaz tatili 2021 ne zaman?

Okular ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman olacak? Yüz yüze eğitim ne zaman bitecek? Karne ne zaman alınacak? soruları milyonlarca öğrencinin yanında veliler de merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta köy okullarının, 2 Mart’ta ise risk durumuna göre illerde başlayan yüz yüze eğitime ilişkin tatil tarihini açıkladı. İkinci dönem ara tatilin olmayacağını söyleyen Bakan Selçuk, yaz tatilin ne zaman başlayacağını da açıkladı. Peki okullar ne zaman kapanacak? Okullar haziranda mı temmuz da mı kapanacak? İkinci dönem ne zaman sona erecek? İşte okul tatil haberi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 14:31:00 - 2021-03-09 14:32:35
Okullar Temmuz’da mı kapanacak? Okullar ne zaman tatil? Yaz tatili 2021 ne zaman?

2021 okullar ne zaman kapanacak? Yüz yüze eğitim ne zaman bitiyor, yaz tatili ne zaman? soruları Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarından sonra netlik kazandı. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Selçuk, okulların ne zaman kapanacağını açıkladı.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki eğitimin ara tatil olmadan 2 Temmuz’a kadar devam edeceğini ve karnelerin aynı gün dağıtılacağını açıkladı. Bakan Selçuk özetle şunları söyledi: “15 Şubat’taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz’da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz’a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok. Karneleri 2 Temmuz’da vereceğiz. Karnenin önce ya da sonra verilmesi sorun değil. Duruma göre nasıl ihtiyaç doğarsa ona göre hareket ederiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Meral Akşener'le aynı safta yer aldı, Şevket Kazan!"

Yeni Akit Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatının birinci yılında Şev..
Ağrı'da muhteşem keşif! Bu köyün taşı toprağı resmen altın
Yerel

Ağrı'da muhteşem keşif! Bu köyün taşı toprağı resmen altın

Ağrı'nın Mollakara Köyü'nde iki noktada altın rezervi keşfedildi. Altının 2022 yılında çıkarılmaya başlanacağı ve bin kişinin istihdam edile..
Nihat Genç'e ölüm tehdidi! İsmini açıklayıp çağrıda bulundu
Gündem

Nihat Genç'e ölüm tehdidi! İsmini açıklayıp çağrıda bulundu

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, iki yıl önce İYİ Partili bir isimden ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay