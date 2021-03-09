Okullar Temmuz’da mı kapanacak? Okullar ne zaman tatil? Yaz tatili 2021 ne zaman?

2021 okullar ne zaman kapanacak? Yüz yüze eğitim ne zaman bitiyor, yaz tatili ne zaman? soruları Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarından sonra netlik kazandı. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Selçuk, okulların ne zaman kapanacağını açıkladı.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki eğitimin ara tatil olmadan 2 Temmuz’a kadar devam edeceğini ve karnelerin aynı gün dağıtılacağını açıkladı. Bakan Selçuk özetle şunları söyledi: “15 Şubat’taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz’da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz’a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok. Karneleri 2 Temmuz’da vereceğiz. Karnenin önce ya da sonra verilmesi sorun değil. Duruma göre nasıl ihtiyaç doğarsa ona göre hareket ederiz.”