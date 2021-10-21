Okullar tatil mi girecek? Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Ara tatil olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, 65 yaş ve üzeri kişiler için grip aşılarının tanımlanmaya başladığını duyururken yüz yüze eğitime ilişkin kesin cevaplar verdi. Sağlık Bakanı Koca, toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı. Salgının ulaştığı durumda günlük yaklaşık 30 bin vaka ile karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Koca, vakaların ortalama yaşının düşmesi ve aşılanmış olmak sayesinde hastanelerin kapasitesini zorlayacak bir hasta yükü ile karşılaşılmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca, vakaların neredeyse yarısının 30 yaş altındaki kişilerden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi: "Gençlerimiz hastalığı hastaneye yatmadan geçirseler de bulaştırabilecekleri büyüklerimiz halen hastanede tedavi edilmek zorunda kalabiliyor. Bu durum artık sorumluluğun gençlerde olduğunu teyit ediyor.

Okullar kapanacak mı?

Bakan Koca, hem öğrencilerin hem de velilerin kafasındaki okullar kapanan mı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi? sorularına ilişkin olarak da “Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı' sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ara tatil ne zaman başlayacak?

2021-2022 yılının ilk ara tatili 15 Kasım’da başlayacak. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

Yarıyıl tatili 2022 ne zaman?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.