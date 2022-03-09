İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde okullar tatil edildi. Kar yağışının etkili olduğu Bolu’da eğitim öğretime ara verilip verilmediği ise merak ediliyor. Peki, Bolu’da okullar tatil mi?

Okullar tatil mi? Bolu okullar kaç gün tatil valilik açıklaması 10 Mart

Bolu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime ara verildi. Pek çok kişi ise Bolu’da kaç gün okulların tatil olduğunu merak ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde: Resmi/özel; okul öncesi, ilk, orta okullarda, liselerde, Rehabilitasyon, Halk Eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi, engelli, hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmaları, uygun görülmüştür” açıklamasında bulundu.