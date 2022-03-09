  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullar tatil mi? Bolu okullar kaç gün tatil valilik açıklaması 10 Mart
Eğitim

Okullar tatil mi? Bolu okullar kaç gün tatil valilik açıklaması 10 Mart

Pek çok ilde kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime ara verildi. Kar yağışının etkili olduğu Bolu’da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, yarın Bolu’da okullar var mı? Bolu okullar kaç gün tatil?

Yeniakit Publisher
2022-03-09 21:19:00 -
Okullar tatil mi? Bolu okullar kaç gün tatil valilik açıklaması 10 Mart

İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde okullar tatil edildi. Kar yağışının etkili olduğu Bolu’da eğitim öğretime ara verilip verilmediği ise merak ediliyor. Peki, Bolu’da okullar tatil mi?

Okullar tatil mi? Bolu okullar kaç gün tatil valilik açıklaması 10 Mart

Bolu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime ara verildi. Pek çok kişi ise Bolu’da kaç gün okulların tatil olduğunu merak ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde: Resmi/özel; okul öncesi, ilk, orta okullarda, liselerde, Rehabilitasyon, Halk Eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi, engelli, hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmaları, uygun görülmüştür” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay