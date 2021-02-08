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Eğitim Okullar tamamen ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimde tüm sınıflar ne zaman başlayacak?
Eğitim

Okullar tamamen ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimde tüm sınıflar ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda 15 Şubat’ta köy okulları, 1 Mart’ta ise ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamıştı. Hem öğrenci hem de veliler tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin en zaman başlayacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki okullar tamamen ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimde tüm sınıflar ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 11:06:00 - 2021-02-08 11:07:18
Okullar tamamen ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimde tüm sınıflar ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesinin kısa vadede mümkün görünmediğini vurgulayarak, "Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programının açılış konuşmasını yaptı. Bakan Selçuk, içinde bulunulan olağanüstü şartların devam etmesinin; gönüllerinden geçenlerin hayat bulmasına, eğitimin yuvasına, çocukların ve öğretmenlerin ait oldukları yere, okullara dönmesine elvermediğini belirterek, "Bizler yarıyılın büyük bir kısmında çabamızı, emeğimizi, sevgimizi yine uzaktan, ekranları aşarak vermeye çalıştık. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki bu anlamda çok büyük bir yol kat ettik. Uzaktan eğitimin zorluklarını en iyi sizler biliyorsunuz; engelleri aşmanın, uzakları yakın, her evi okul, her ekranı sınıf kılmanın uzmanı da yine sizlersiniz" şeklinde konuştu.

Okullar tamamen ne zaman açılacak? 

"Olağanüstü şartlar, olağanüstü çabaları ve çözümleri de beraberinde getiriyor" diyen Bakan Selçuk, "Sizler, bu süreçte karşılaştığınız zorlukları aşmakta, eksikliklerinizi tamamlamakta, mesleğinizi en iyi şekilde icra etmekte, her şeyin ötesinde öğretmek için öğrenme konusunda büyük bir çaba sarf ettiniz. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimden kat be kat zahmetliydi, çok yoruldunuz; bunu biliyorum. Bu süreçte velilerinizle daha aktif ve daha verimli bir iletişim içindeydiniz. Dijital yeterliklerinizi geliştirdiniz, ekranlara alıştınız ve onu her zamankinden daha etkin kullandınız. Süreci birçok ülkeden daha başarılı şekilde yürüttük ve sizler üzerinize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiniz. Hepinize müteşekkirim" ifadesini kullandı.

Yüz yüze eğitimde tüm sınıflar ne zaman başlayacak?

Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

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