Okullar haftanın 5 günü açık mı olacak? | Koronavirüs salgını eğitim alanını son derece olumsuz etkiledi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Son olarak 5. ve 9. sınıflar 2 Kasım’da yüz yüze eğitime geçti. Peki, 23 Kasım’da tüm sınıflar açılıyor mu?

Okullar tamamen açılacak mı?

2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci ara tatil 16 Kasım’a başladı. Ara tatil 20 Kasım’da sona erecek. Milyonlarca öğrenci 23 Kasım’da ders başı yapacak. Hem öğrenciler hem de veliler 23 Kasım’dan itibaren haftanın her günü okulların açık olup olmayacağı, uzaktan eğitimin bitip bitmeyeceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 6.,7.,10. ve11. sınıfların 23 Kasım’da yüz yüze eğitime başlayacağı bilgisinin resmi olmadığını belirtti. Bakan Selçuk, açılmayan sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği tarihle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı açıklamanın beklenmesini söyledi.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılıp açılmayacağı hakkında da konuştu. Bakan Selçuk, “Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var” dedi.