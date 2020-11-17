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Eğitim Okullar ne zamana kadar kapalı olacak?
Eğitim

Okullar ne zamana kadar kapalı olacak?

Okullarla ilgili beklenen son dakika karar açıklandı. Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 19.30'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası koronavirüste yeni önlemleri açıkladı. Okullar ne zamana kadar kapalı olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:36:00 -
Okullar ne zamana kadar kapalı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Okullar kapanacak mı? Okullarda online eğitime mi geçilecek? gibi merak edilen sorular yanıt kazandı. Peki, okullarla ilgili alınan son dakika kararlar ne yönde?

Okullar ne zamana kadar kapalı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada: "Okullar yıl sonuna kadar uzaktan eğitime devam edecek. Yıl sonunda Bilim Kurulu kararına göre okulların yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceği açıklanacak" ifadelerine yer verdi.

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