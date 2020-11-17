Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Okullar kapanacak mı? Okullarda online eğitime mi geçilecek? gibi merak edilen sorular yanıt kazandı. Peki, okullarla ilgili alınan son dakika kararlar ne yönde?

Okullar ne zamana kadar kapalı olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada: "Okullar yıl sonuna kadar uzaktan eğitime devam edecek. Yıl sonunda Bilim Kurulu kararına göre okulların yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceği açıklanacak" ifadelerine yer verdi.