15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Aylarca okullarından uzak kalan öğrenciler, yaz tatilinin iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman tatile girecek?

Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatiline yönelik değerlendirmelerde bulundu. CNN Türk canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok” dedi.

MEB’ni sene başında yaptığı açıklama 2020-2021 eğitim yılının 18 Haziran 2021 Cuma günü sona ereceği belirtilmişti.