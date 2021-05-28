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Eğitim Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlayacak?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hem telafi eğitimin ne zaman başlayacağını hem de okulların ne zaman kapanacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-28 12:25:00 - 2021-05-28 12:25:59
Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okulların kapanış tarihi ile ilgili Milli Eğitim bakanı, 2 Temmuz 2021 Cuma tarihini vermişti. Yaz tatili bu tarihten itibaren başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Telafi eğitim ne zaman?

Telafi eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde aksayan eğitim sürecinin telafi süreciyle ilgili açıklamasında “Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibariyle başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.” dedi.

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