Koronavirüs salgını sebebiyle bir buçuk yıl milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam etti. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ise yüz yüze eğitimle başladı. Haziran ayına kısa bir süre kala ise öğrenciler tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Okullar ne zaman kapanıyor? MEB 2022 2. dönem ne zaman bitecek?

Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Koronavirüs sebebiyle eğitimde tamamen uzaktan eğitime geçilmedi. Yalnızca vaka çıkan sınıflar belirli bir süre uzaktan eğitim yaptı. Mayıs ayının son günleri yaklaşırken öğrenciler karnelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17Haziran Cuma günü sona erecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır?

Takdir ve teşekkürle ilgili yönetmelikte şu ifadeler yer alıyor:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.