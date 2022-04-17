Okullar ne zaman kapanacak haziranın kaçında? 2021 2022 eğitim yılı karne ne zaman alınacak, verilecek?

Okulların kapanış tarihi son gelişmeler ile öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapatılacak sorularına cevap Milli Eğitim Bakanlığının 2021 -2022 eğitim öğretim yılı takviminden gelmekte.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi

Yaz tatili ne zaman?

2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci bir dönemi daha tamamlayıp karne almış olacak. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.