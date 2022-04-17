Okullar ne zaman kapanacak haziranın kaçında? 2021 2022 eğitim yılı karne ne zaman alınacak, verilecek?
Okulların ne zaman kapanacağı gündemde yer almayı sürdürüyor. İkinci ara tatili 11 Nisan’da başlamıştı. Nisan ara tatilini de geride bırakan milyonlarca öğrenci 18 Inan Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci (nisan) ara tatili de tamamlayan öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman kapanacak" sorusuna yanıt arıyor. Peki yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Karneler ne zaman alınacak? İşte 2022 okul tatil haberi.
Okulların kapanış tarihi son gelişmeler ile öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapatılacak sorularına cevap Milli Eğitim Bakanlığının 2021 -2022 eğitim öğretim yılı takviminden gelmekte.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi
Yaz tatili ne zaman?
2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci bir dönemi daha tamamlayıp karne almış olacak. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.