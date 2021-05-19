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Eğitim Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman?

Koronavirüs salgını döneminde vaka sayılarını düşürmek ve salgının yayılımını engellemek için yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Okulların kapanmasının ardından karnelerin verileceği tarih araştırılıyor. Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-19 23:33:00 -
Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Tam Kapanma tedbiri ile birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti. Peki, Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak?

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış olması yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. MEB tarafından yapılan açıklaya göre 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.

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