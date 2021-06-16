2020-2021 Eğitim yılının sonuna yaklaştık. Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgınından dolayı yılın çoğunu uzaktan eğitimle tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması ile "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "Karneler ne zaman verilecek?" sorularının yanıtı da belli oldu.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrencinin karnesine yönelik Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan şu açıklama geldi:

"Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."