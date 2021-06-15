Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte öğrenciler yüz yüze eğitime geçiş yaptı. Peki, Okullar ne zaman 2021, hangi tarihte kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?