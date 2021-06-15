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Eğitim Okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim

Okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar uzatıldı mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte öğrenciler yüz yüze eğitime geçiş yaptı. Peki, Okullar ne zaman 2021, hangi tarihte kapanacak? Karneler ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 01:44:00 -
Okullar ne zaman kapanacak?

2020-2021 Eğitim - öğretim yılı ile ilgili sorular araştırılmaya başladı. Haziran ayının üçüncü haftasına girmemizle birlikte okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek soruları yoğun ilgi görmeye başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.

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