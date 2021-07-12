Okullar ne zaman açılıyor 2021?
Okullar ne zaman açılacak 2021-2022? Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberiyle “Okullar ne zaman açılacak?” sorusu yanıt buldu. MEB okulların açılış tarihini açıkladı! Yaz tatili ne zaman bitiyor?
Okullar ne zaman açılacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Bu yıl 2 Temmuz'da okulların kapanması ile öğrenciler, uzun bir tatilin ardından yeniden okullarına dönecekler. Peki, Okullar ne zaman açılıyor 2021?
Okullar ne zaman açılıyor 2021?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.