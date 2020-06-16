Okullar ne zaman açılacak? Zorunlu eğitim olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk LGS hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu ve sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, EBA'dan uzaktan eğitimin gelecek yıl boyunca devam edeceğini açıkladı. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle: Tam gün eğitim yapan okullarımız duruma göre ikili öğretime geçebilir. Okullar açıldığı zamanki tabloya göre karar verilecek. 31 Ağustos zorunlu. Devlet ile birlikte başlamak zorunda. Öncesinde özel eğitim kurumu ister başlar ister başlamaz. 2 binin üzerinde saat yayın yaptık. 93 branşta 674 öğretmen görev yaptı. Ders dışı etkinlikler de yapıldı. 7 milyondan fazla öğrenci 1 milyondan fazla öğretmen EBA TV üzerinde buluştu.

LGS ertelenecek mi?

Bununla birlikte Bakan Selçuk LGS’nin bu hafta kesin yapılacağını ifade ederek corona virüsüne yakalanan çocuklar hakkında şu ifadeleri kullandı: “Komisyona başvurularak, ayrı tedbirlerin alındığı ayrı binalarda sınava girebilirler. Çocuk hastanede ise ve sınava girmek isterse sınav hastanede yapılır. Görevli sayısını da artırdık. 353 bin kişi görev yapacak. Rehber öğretmenler hiçbir zaman görevlendirilmedi ama bu yıl 18 bin civarından rehber öğretmeni görevli olacak.”