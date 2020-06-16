  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? Zorunlu eğitim olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci okulların kapanmasıyla birlikte TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitime geçmişti. Milgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağını, LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin son dakika bir açıklamasında bulundu. Peki okullar ne zaman açılacak? Zorunlu eğitim olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:02:00 - 2020-06-16 13:06:29
Okullar ne zaman açılacak? Zorunlu eğitim olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk LGS hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu ve sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, EBA'dan uzaktan eğitimin gelecek yıl boyunca devam edeceğini açıkladı. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle: Tam gün eğitim yapan okullarımız duruma göre ikili öğretime geçebilir. Okullar açıldığı zamanki tabloya göre karar verilecek. 31 Ağustos zorunlu. Devlet ile birlikte başlamak zorunda. Öncesinde özel eğitim kurumu ister başlar ister başlamaz. 2 binin üzerinde saat yayın yaptık. 93 branşta 674 öğretmen görev yaptı. Ders dışı etkinlikler de yapıldı. 7 milyondan fazla öğrenci 1 milyondan fazla öğretmen EBA TV üzerinde buluştu.

LGS ertelenecek mi?

Bununla birlikte Bakan Selçuk LGS’nin bu hafta kesin yapılacağını ifade ederek corona virüsüne yakalanan çocuklar hakkında şu ifadeleri kullandı: “Komisyona başvurularak, ayrı tedbirlerin alındığı ayrı binalarda sınava girebilirler. Çocuk hastanede ise ve sınava girmek isterse sınav hastanede yapılır. Görevli sayısını da artırdık. 353 bin kişi görev yapacak. Rehber öğretmenler hiçbir zaman görevlendirilmedi ama bu yıl 18 bin civarından rehber öğretmeni görevli olacak.”

İOKBS 2020 taban puanları
İOKBS 2020 taban puanları

Eğitim

İOKBS 2020 taban puanları

Lise taban puanları 2020 İstanbul’da lise (LGS) taban puanları kaç?
Lise taban puanları 2020 İstanbul’da lise (LGS) taban puanları kaç?

Eğitim

Lise taban puanları 2020 İstanbul’da lise (LGS) taban puanları kaç?

Lise taban puanları 2020 İstanbul
Lise taban puanları 2020 İstanbul

Eğitim

Lise taban puanları 2020 İstanbul

Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Eğitim

Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Kaç puanla hangi liseye girilir? 2020 lise taban puanları yüzdelik dilimleri
Kaç puanla hangi liseye girilir? 2020 lise taban puanları yüzdelik dilimleri

Eğitim

Kaç puanla hangi liseye girilir? 2020 lise taban puanları yüzdelik dilimleri

İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri kontenjanları
İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri kontenjanları

Eğitim

İzmir LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS Kocaeli lise taban puanları yüzdelik dilimleri
LGS Kocaeli lise taban puanları yüzdelik dilimleri

Eğitim

LGS Kocaeli lise taban puanları yüzdelik dilimleri

Ordu LGS yüzdelik dilimi 2020 Ordu lise taban puanları kontenjan listesi
Ordu LGS yüzdelik dilimi 2020 Ordu lise taban puanları kontenjan listesi

Eğitim

Ordu LGS yüzdelik dilimi 2020 Ordu lise taban puanları kontenjan listesi

Samsun liseleri 2020 taban puanları yüzdelik dilimi
Samsun liseleri 2020 taban puanları yüzdelik dilimi

Eğitim

Samsun liseleri 2020 taban puanları yüzdelik dilimi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı