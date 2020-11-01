Okullar ne zaman açılacak? Yarın okul var mı?

Aileler, eğitimciler ve öğrenciler tarafından yakından takip edilen konuların başında okulların açılış tarihi geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen yazılı metin ile 2 Kasım tarihinde dört sınıf haricinde tüm sınıflar okullarında yüz yüze eğitime başlayacak. Geriye kalan ve uzaktan eğitim sürecine devam edecek olan sınıflar içinse bakanlığın süreci değerlendirmesi beklenecek. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2 Kasım tarihinde hangi sınıflar ders başı yapacak?

2 kasım’da okulların açılışı ertelendi mi?

İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla 2 Kasım'da okulların açılışı, İzmir'de ertelendi. İzmir’de okullar bir hafta geç başlayacak. Diğer bölgelerde ise okulların açılış tarihi hakkında henüz herhangi bir erteleme söz konusu değil.

Okullar 2 Kasım’da mı açılıyor?

1,2,3,4,5,8,9 ve 12.sınıf öğrencileri, 2 Kasım Pazartesi günü sınıflarında, arkadaşları ile birlikte dönemin yüz yüze eğitimlerine başlayacak. 6,7,10,11.sınıf öğrencileri ise eğitimlerini bir süre daha uzaktan eğitim ile devam edecek. Söz konusu sınıflarla ilgili karar, sürecin ilerleyişine göre değerlendirilecek.

Sınavlar yüz yüze mi yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulda devamlılığı zorunlu tutmazken, okulda sınavların yönetmelik gereğince mutlaka yüz yüze yapılacağı mesajını verdi. Okullarda sınav dönemi geldi. Ancak, bugüne kadar her yıl kasım ortasında başlayan ilk sınavların bu yıl nasıl yapılacağı konusunda henüz bir duyuru yapılmadı. Bazı özel okullarda sınav takvimi açıklanırken bazıları sınav yapmaya başladı. Bu hafta bazı okullar velilerine gönderdikleri yazıda, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen mesaj doğrultusunda yazılı sınav takvimlerinin beklemeye alınması talimatı gelmiştir. Bu nedenle 23 Ekim’den itibaren sınavlar beklemeye alınmıştır. Sınavlar ile ilgili yeni bir talimat gelene kadar dersler ilgili sınıflarda yüz yüze, diğer sınıflarda online olarak devam edecektir” dendi.

