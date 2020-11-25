Yüz yüze eğitim ne zaman? | Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim yılı ise 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. 6.,7.,10. ve 11. sınıfların ise yüz yüze eğitime kasım ayı sonunda başlaması bekleniyordu. Ancak artan vaka sayıları sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? | Uzaktan eğitim ne zaman son

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim devam ederken anaokulu ve kreşlerde yüz yüze eğitim sürüyor. Milyonlarca kişi okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar uzaktan eğitime devam edeceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Yapılan açıklamada, “"Fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir. Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her gün yayımlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacaktır. Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek, bu çocukların da EBA Anaokulu'nu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Okul sınavları iptal mi? Yazılılar yapılacak mı?

Öğrenciler okul sınavlarının iptal edilip edilmediğini merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada sınavların iptal olmadığını sadece belirli bir süre ertelendiğinin altını çizdi. Bakan Selçuk, “31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır