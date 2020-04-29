Okullar ne zaman açılacak? | Okulların açılacağı tarih son durum

Okullar ne zaman açılacak? 23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitimin ne zamana kadar süreceği merak konusu. Pek çok kişi “Okullar ne zaman açılacak?” , “Okullar haziran ayında mı açılacak?” , “Okullar hangi gün açılacak?” , “Okullar eylül ayında mı açılacak?” , “uzaktan eğitim uzatıldı mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, okulların açılacağı tarih son durum.