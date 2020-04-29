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Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? | Okulların açılacağı tarih son durum

Okullar ne zaman açılacak? 23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitimin ne zamana kadar süreceği merak konusu. Pek çok kişi “Okullar ne zaman açılacak?” , “Okullar haziran ayında mı açılacak?” , “Okullar hangi gün açılacak?” , “Okullar eylül ayında mı açılacak?” , “uzaktan eğitim uzatıldı mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, okulların açılacağı tarih son durum.

2020-04-29 11:03:00 -
Okullar ne zaman açılacak? | Okulların açılacağı tarih son durum

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından okullar hızlıca tatil edilmişti. Bir haftalık tatilin ardından uzaktan eğitim başladı. Hem veliler hem de öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Okullar ne zaman açılacak? | Okulların açılacağı tarih son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “ Uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırıldı” dedi.

Salgının gidişatına göre okulların açılacağı tarih revize edilebilir.

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