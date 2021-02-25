Diğer sınıflar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzun zamandır okullarından ayrı. 20 Kasım’da başlayan uzaktan eğitim kademeli olarak sona erecek. 15 Şubat’ta köy okulları yüz yüze eğitime başladı. Peki hangi sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek?

1 Mart’ta ise 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokullar haftada iki gün okula gidecek, 8. ve 12. sınıflar ise tam zamanlı olarak okula gidecek. Vakaların düştüğü illerde okula gidilecek gün sayısını valilikler kararla artırabilecek.

Ayrıca 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.

Pek çok kişi diğer sınıflarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulları sadece fiziksel binalar olarak ya da sadece derslerin işlenip de hemen dışarı çıkıldığı bir ortam olarak elbette görmüyoruz. Okul bir hayat sahnesidir, bir yaşam alanıdır. Okulun, çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, çocukların sosyalleşmesindeki etkisi asla yadsınamaz ve bu çerçevede de sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin, sadece bilimin verileriyle hareket ederek, okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız da devam ediyor. Bunu elbette öğretmenlerle, okul yöneticileriyle yapıyoruz. Hepsine teşekkür borçluyum. Bu zor zamanda, salgın zamanında hiç kimseyi çaresiz bırakmadan, ne yapacağı sorusuyla karşı karşıya bırakmadan ellerinden gelen desteği fazlasıyla gösterdiler. Yüz yüze eğitimden çok daha meşakkatlidir uzaktan eğitim, çok daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek, yukarıya taşıyan tüm arkadaşlarımın emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bir millet ödevi olan, ülke ödevi olan eğitimde işbirliğimizin, beraber hareket etmemizin ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamakta fayda var" dedi.