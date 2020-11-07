6. sınıflar ne zaman açılacak? |Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime kademeli olarak başlandı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçti. Peki, diğer sınıflar ne zaman açılacak? Açılmayan sınıflar ne zaman açılır?

Okullar ne zaman açılacak? | Diğer sınıflar ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını sağlıktan eğitime pek çok alanı olumsuz etkiledi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise yüz yüze eğitime kademeli olarak geçildi. Milyonlarca öğrenci ortaokul ve liselerde açılmayan sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlanacağını araştırıyor. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.