Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı?
Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağı, yeni dönem eğitim öğretim programlarının başlayacağını merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların açılacağı ve yaz tatilinin biteceği tarih öğrenci ve velilere duyuruluyor. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Öğrenciler yaz tatillerine veda edeceği günü öğrenmek için araştırmalarını sürdürmekte. Peki, 2024-2025 okullar ne zaman açılacak? İşte, konuyla ilişkin detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belirlendi. Buna takvime göre ; okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.