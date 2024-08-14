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Eğitim Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2024-08-14 11:55:00 -
Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı?

Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağı, yeni dönem eğitim öğretim programlarının başlayacağını merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların açılacağı ve yaz tatilinin biteceği tarih öğrenci ve velilere duyuruluyor. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Öğrenciler yaz tatillerine veda edeceği günü öğrenmek için araştırmalarını sürdürmekte. Peki, 2024-2025 okullar ne zaman açılacak? İşte, konuyla ilişkin detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belirlendi. Buna takvime göre ; okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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