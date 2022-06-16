Okullar ne zaman açılacak 2022-2023? Yaz tatili ne zaman bitecek?

6 Eylül’de başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Okullar kapanmasıyla birlikte de yaz tatili başlamış olacak. Haziran ayının ortasının gelmesi ile beraber öğrenciler Yaz tatili ne zaman bitiyor 2022 ve 2023 Okullar ne zaman açılacak? sorularının cevaplarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi yayınladı. Yaz tatilinin hiç bitmesini istemeyen öğrenciler daha şimdiden okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar eylülün kaçında açılacak? gibi soruları sormaya başladı. İşte detaylar.

Okullar ne zaman açılacak 2022-2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim ve öğretim takvimini açıkladı. Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu: "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik."