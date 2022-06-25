2022-2023 eğitim öğretim ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bu sene okullar eylül ayının kaçında açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erdi. Milyonlarca öğrenci karnesini aldı ve üç aylık tatile başladı. Öğrenciler ise okulların ne zaman hangi gün açılacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler 12 Eylül 2022’de ders başı yapacak. Anasınıfı ve 1.sınıf öğrencileri ise uyum haftası sebebiyle bir hafta önce okulla başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla okul öncesi eğitim konusunda değerlendirmelerde bulundu. Özer, "Son 19 yılda tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları istenilen seviyeye gelmiş olmasına rağmen okul öncesi eğitimde istenilen seviyeye ulaşamamışız. 5 yaştaki okullaşma oranı 6 Ağustos 2021 itibarıyla yüzde 78'di. Biz yüzde 100'e çıkartmak üzere yola çıktık. 4 yaştaki okullaşmaları yüzde 35'ti, yüzde 70'e çıkartmak için yola çıktık. 3 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 14'ken, bunu yüzde 50'ye çıkartmak için yola çıktık. Okul öncesi eğitim, eğitimde fırsat eşitliğinin bozulduğu ana nokta. Aslında liselerde okullar arası başarı farkının ortaya çıktığı nokta, asıl kaynak okul öncesi eğitimdir. Çünkü biraz önce zikretmiş olduğum oranlar aslında toplumun büyük kesiminin okul öncesi eğitime erişemediğini gösteriyor. Dolayısıyla birinci sınıfa geldiği zaman öğrenciler arasındaki hazır bulunuşluk farkı otomatik olarak eğitimin kademelerinde ilerledikçe büyüyerek devam ediyor. OECD ve PİSA'nın yapmış olduğu öğrenci başarı araştırmalarında bu fark önümüzde karne olarak duruyor. Biz liseyi güçlendirmeye çalışırken sorun hala çözülmüyor çünkü sorunun kaynaklandığı yer, okul öncesi ve temel eğitim. Onun için bu alana yoğunlaşmaya başladık. Bu amaç için 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak için tüm bütçemizi, tüm planlamamızı yaptık. Gelinen noktada -bu rakamı ilk defa burada açıklıyorum- 750 tane anaokulunu ve 9 bine yakın ana sınıfını hizmete kavuşturduk" dedi.