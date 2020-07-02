Okullar ne zaman açılacak 2020 son dakika? Yine uzaktan eğitim mi olacak?

2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı mı? Okullar ne zaman açılacak? 2020 2021 okulların açılış tarihi, 18 milyon öğrencinin 19 Haziran Cuma günü yaz tatili dönemine girmesinin ardından, gündemde yer almaya başladı. Bakanlığın takvimine göre, 31 Ağustos'ta yüz yüze telafi eğitimleri başlayacak. 2020 2021 eğitim öğretin yılı okulların ise eylülde başlaması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların açılmasına ilişkin "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir." dedi.

Okullar eylülde açılır mı?

Ancak okulların eylülde açılmayacağı görüşü de hakim. Nitekim Osman Müftüoğlu, “Bu rakamlardan korkalım’’ başlıklı yazısında koronavirüs günlük vaka sayısının böyle devam etmesi halinde eylül ayında okulların açılmasının zor olduğunu ifade etti. Müftüoğlu, "Bence zor! Okullara girişte ateş ölçmek, ders saatlerini kaydırmak gibi tedbirler ile okulları açmak büyük bir cesaretin ifadesi, ciddi bir riski üstlenmek olur." dedi.