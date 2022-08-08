Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kayıt işlemlerinin ne zaman tamamlanacağı araştırılıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? 1.sınıf kayıtları ne zaman son?

Milyonlar için bu yıl ders zili ilk kez çalacak. Anasınıfı ve 1.sınıf yaşı gelen çocukların velileri ‘Kayıtlar ne zaman son?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Okul kayıt işlemleri 1 Temmuz’da başladı ve 31 Ağustos’ta sona erecek. Uyum haftası 5 Eylül’de başlayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili ise 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Okul kayıt işlemleri sırasında velilerin bir kayıt parası ödemeyeceği Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından pek çok kez tekrarlandı. Kayıt parası istenilen okullarla ilgili incelemenin başlatıldığı gelen haberler arasında. Vatandaşlar kayıt ya da zorunlu bağış adı altında ücret talep eden okulları Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” (444 0 MEB) danışma hattından şikayet edebiliyorlar.

Öte yandan birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak. Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.