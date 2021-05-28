Milyonlarca öğrenci ve velisi okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren okulların kapanma tarihi yaz tatilinin de yaklaşmasıyla sorgulanmaya başlandı.

Okullar ne zaman açılacak?

Tatil programını erkenden yapmak isteyen veliler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanacağı tarihler hakkında bilgileri geçtiğimiz haftalarda paylaştı. Bu dönem derslerine okul yerine evden, uzaktan eğitim şeklinde devam eden öğrencilere karneler 2 Temmuz'da verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre okullar 2 Temmuz’da kapanacak. Kademeli normalleşme genelgesi ardından Milli Eğitim Bakanlığı 8 ve 12’nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek, diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran’a kadar uzaktan eğitime devam edileceğini duyurdu.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.