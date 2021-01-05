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Eğitim Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor! Gözler MEB'den gelecek yüz yüze eğitim açıklamasında. Peki, Okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:38:00 -
Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılacağı tarih, uzaktan eğitim sürecinde hem veliler hem de öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, alınan kararla beraber 25 Ocak Pazartesi yarıyıl tatili süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil daha eklenecek. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Bakan Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk paylaşımında, koronavirüs pandemisinin sona ereceği ve sosyal mesafe olmadan eğitime devam edileceğini belirtip, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu?" dedi.

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