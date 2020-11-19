Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılış tarihi ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınan kararlar üzerine, 20 Kasım Cuma gününden itibaren resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesinde karar kılındı. MEB tarafından yayımlanan yeni duyuruda, sınavların hangi tarihten itibaren; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılmasının planlandığı açıklaması yapıldı.

Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' başlığında genelge paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk genelgede şunlara yer verdi; ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav gerçekleştirilmeyecektir. Bu tarihten sonra yapılacak sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.'' İfadeleri yer aldı.