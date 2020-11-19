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Eğitim Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak?

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yapılan açıklamalar merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar ile ilgili açıklamalar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı uzaktan eğitimin detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. Peki, okullarda yeniden yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte MEB tarafından yapılan açıklamanın detayları…

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:26:00 -
Okullar ne zaman açılacak?

Okulların açılış tarihi ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınan kararlar üzerine, 20 Kasım Cuma gününden itibaren resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesinde karar kılındı. MEB tarafından yayımlanan yeni duyuruda, sınavların hangi tarihten itibaren; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılmasının planlandığı açıklaması yapıldı.

Okullar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' başlığında genelge paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk genelgede şunlara yer verdi; ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav gerçekleştirilmeyecektir. Bu tarihten sonra yapılacak sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.'' İfadeleri yer aldı.

 

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