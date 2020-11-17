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Eğitim Okullar kapatılacak mı? Okullarda son karar ne?
Eğitim

Okullar kapatılacak mı? Okullarda son karar ne?

Dün akşam saatlerinde toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan çıkan "somut tedbirler alınmalı" kararının ardından gözler Kabine Toplantısına çevrildi. Okulların yüz yüze eğitime devam edip etmeyeceği de merak edilen konular arasında. Peki, Okullar kapatılacak mı? Okullarda son karar ne?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:53:00 -
Okullar kapatılacak mı? Okullarda son karar ne?

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle hayatın pek çok alanında yeni tedbirlerin gelmesi bekleniyor. Dün yapılan Bilim Kurulu kararlarını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını açıklamıştı.

Okullar kapatılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamada okulların açılması ile ilgili "Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' demişti. Kabine toplantısı beklenirken 'Tatil uzayacak mı? Okullar açılmayacak mı?' sorularını araştıran pek çok kişi de, okullar ile ilgili yeni bir kararın alınıp alınmayacağını merak ediyor.

Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanırken okulların durumu da merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta okullarla ilgili yaptığı değerlendirmede salgın şartlarının eğitime izin vermediğini belirtmiş, ilgili kurumlarla görüşmelere devam ettiklerini açıklamıştı.

Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili olarak 'Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' demişti.

Bakan Ziya Selçuk'un, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, "Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım." uyarısında bulunmuştu.

Edinilen bilgilere göre, Bilim Kurulu'nun ara tatilin uzatılmasını tavsiye ettiği öğrenildi. Bugün yapılacak Kabine toplantısında konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nda da bu konunun ele alınarak yeni tedbirler getirilmesi de gündeme gelecek. Bu kapsamda okulların açılışının ertelenmesi, toplu mekanlarla ilgili kısıtlamalar gibi bir dizi tedbirin uygulamaya geçmesi gündemde.

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