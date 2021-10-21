Koronavirüs salgınında son dönemde vakalar bir hayli arttı. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa kıtasında vakaların hızla arttığını açıkladı. Artan vakalar ise aileleri okul konusunda kaygılandırdı. Peki, okullar kapanır mı? Bu sene uzaktan eğitim olacak mı?

Okullar kapanır mı? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

6 Eylül Pazartesi günü 81 ilde tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Aileler özellikle son dönemde artan vakalar sebebiyle okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklama yapmış ve yüz yüze eğitime devam edileceğini belirtmişti. Bakan Özer, açıklamasında “Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Karadeniz bölgesinde sınıf kapanma oranı daha yüksek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle istişare toplantısında okullara yönelik bir değerlendirme yaptı.

18 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitimin ilk 6 haftasına yönelik veriler, okulların genel görünümüne ilişkin tabloyu ortaya koydu.

Buna göre, pozitif vakalar dolayısıyla eğitime ara verilen sınıfların tüm sınıflar içindeki oranının oldukça düşük olduğu görüldü.

Karantina süresinin 10 güne indirilmesinin ardından kapalı sınıf oranı yüzde 0,2 olarak belirlendi. Özellikle karantina süresinin 10 güne düşürülmesinden sonra Türkiye geneli vaka sayısı artmasına rağmen kapalı sınıf oranları önemli ölçüde azaldı.

Kapatılan şube oranlarının illere dağılımı incelendiğinde oranların en düşük olduğu il yüzde 0,01 ile Şırnak, en yüksek olduğu il yüzde 1,95 ile Karabük. Karadeniz bölgesindeki illerde sınıf kapama oranları diğer bölgelerden kısmen yüksek.

Yüz yüze eğitimde ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde öğrencilerin okula devam oranları yüksek.

İlköğretim kademesinde öğrencilerin yaklaşık yüzde 94'ü, ortaöğretimde ise yüzde 89'u 10 gün veya daha az devamsızlık yaptı.

Türkiye genelinde resmi okullarda 999 bin 563 ve özel okullarda 172 bin 328 olmak üzere toplam 1 milyon 171 bin 891 öğretmen görev yapıyor.

Öğretmenlerin aşılanma oranları ağustos ayı başından bu yana Türkiye genelinden yüksek oldu. Öğretmenlerin tek doz aşılanma oranları yüzde 92,5, iki doz aşılanma oranları yüzde 86,2.

En az bir doz aşı olan öğretmen oranının en düşük olduğu il yüzde 83,8 ile Bingöl ve en yüksek olduğu il yüzde 96,2 ile Edirne.

İl milli eğitim müdürlükleri ve okul yöneticileriyle birlikte okulların fiziki koşulları ve mevcudu dikkate alınarak okul giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve ikili eğitime geçilmesine yönelik düzenlemeler yapılabiliyor. Türkiye genelinde 18 Ekim 2021 itibarıyla 289 okul fiziki koşulları ve mevcudu dolayısıyla ikili eğitime geçiş yaptı. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilere pansiyon hizmetleri de sunuldu. Pansiyonlarda toplam 317 bin 315 öğrenci kalıyor, bu sayı pansiyonların mevcudunun yüzde 59'unu kapsıyor.

Aşılamanın önemi

Salgının özel koşulları dolayısıyla destek personelinin artırılması ve bu personelin aşılanması için gerekli çalışmalar yapıldı. En az bir doz aşı yapılan destek personelinin oranları yüzde 96,1 ile yüzde 97,3 arasında değişiyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında mevcut 71 bin temizlik personeline ek olarak 42 bin yeni temizlik personelinin istihdam edilmesinin ardından okullardaki temizlik personeli toplam 113 bine yükseldi.