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Eğitim Okullar kapandı mı?
Eğitim

Okullar kapandı mı?

Milyonlara öğrenci koronavirüs salgını sebebiyle okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlamış 21 Eylül’den sonra ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmişti. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına dönmüştü. 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitime geçilecek tarih ise belli değildi. Koronavirüs vaka sayısının artmasıyla birlikte okullarla ilgili yeni bir tedbir alındı. Peki, okullar açılmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:17:00 -
Okullar kapandı mı?

23 Kasım’da okullar açılacak mı? | Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sebebiyle birtakım yeni tedbirler alındı. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıkladı. Peki, okullar açılacak mı?  Ara tatilden sonra okullar açılmayacak mı?

Okullar kapandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılsonuna kadar online eğitime devam edileceğini, okulların açılmayacağını açıkladı.

 

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