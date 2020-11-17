Okullar kapandı mı?

Milyonlara öğrenci koronavirüs salgını sebebiyle okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlamış 21 Eylül’den sonra ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmişti. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına dönmüştü. 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitime geçilecek tarih ise belli değildi. Koronavirüs vaka sayısının artmasıyla birlikte okullarla ilgili yeni bir tedbir alındı. Peki, okullar açılmayacak mı?