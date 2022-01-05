Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Omicron varyant yaygın hale geldi. 60 bini aşan vaka sayısının ardından kapanmaların olup olmayacağı sorusu ise cevap buldu.

Okullar kapanacak mı son durum | Yüz yüze eğitim kararı ne oldu güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Yüz yüze eğitim konusuna değinen Bakan Koca, “Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmayacak okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir” ifadelerini kullandı.