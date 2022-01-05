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Eğitim Okullar kapanacak mı son durum | Yüz yüze eğitim kararı ne oldu güncel
Eğitim

Okullar kapanacak mı son durum | Yüz yüze eğitim kararı ne oldu güncel

Bilim Kurulu kararı okullar kapanacak mı? Koronavirüs salgınında vakalar bir hayli arttı. Vaka sayılarının 60 bini aşmasıyla milyonların akıllarına “Okullar kapanacak mı?” sorusu takıldı. Merak edilen konu hakkında son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Peki, uzaktan eğitim başlayacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 20:55:00 -
Okullar kapanacak mı son durum | Yüz yüze eğitim kararı ne oldu güncel

Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de Omicron varyant yaygın hale geldi. 60 bini aşan vaka sayısının ardından kapanmaların olup olmayacağı sorusu ise cevap buldu.

Okullar kapanacak mı son durum | Yüz yüze eğitim kararı ne oldu güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Yüz yüze eğitim konusuna değinen Bakan Koca, “Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmayacak okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir” ifadelerini kullandı.

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