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Korona Virüs Okullar kapanacak mı? | Koronavirüs kısıtlamaları geliyor mu?
Korona Virüs

Okullar kapanacak mı? | Koronavirüs kısıtlamaları geliyor mu?

Okullar ne zaman kapanacak? | Avrupa'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor. Ülkemizde ise vakalar artış göstermeye başladı. Milyonlarca kişi salgın sebebiyle okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar kapanır mı? | Koronavirüs nedeniyle okullar kapatılır mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:27:00 -
Okullar kapanacak mı? | Koronavirüs kısıtlamaları geliyor mu?

Koronavirüs sebebiyle okullar kapanacak mı? | Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada mücadele devam ediyor. Avrupa ikinci dalgayı yaşarken ülkemizde de vakalar artış gösterdi. Peki, okullar kapanır mı?

Okullar kapanacak mı? | Koronavirüs kısıtlamaları geliyor mu?

Milyonlarca kişi artan vakalardan dolayı okulların yeniden kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar kapanır mı? Konu hakkında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'den açıklama geldi.

Kurallara mutlaka uyulması gerektiğini belirten Tezer, “Hızlıca bir artış meydana geliyor. Kışa girdik, kapalı ortamlarda bulunmak taşıyıcılığı ve artışı artıracaktır. Kapalı ortamlarda havalandırmaların iyi olmadığı ortamlarda insanlar daha fazla sayıda bir araya gelirler. Kurallara uyulmazsa restoranlar olabilir, tiyatrolar olabilir, sinemalar olabilir, kafeteryalar olabilir, kapalı alan her yerde Türkiye’de de vaka artışları daha da hızlanacaktır. Önümüzdeki günlerde istemediğimiz görüntüler tekrar ortaya çıkacaktır” dedi.

Okulların kapanıp kapanmayacağı konusunda ise Tezer, “Çocukların okullarda maske takma kurallarına uyduklarını, öğretmenlerin de dikkatli olduğunu biliyoruz. Küçük çocuklar hiç şikayetleri olmazsa etraflarına çok az bulaştırıyorlar. Ama eğer kurallara uyulmazsa bunlar da bulaşıcı pozisyona geçebilirler. Bizim korktuğumuz hiç şikayeti olmayan çocuklar, okula gittikleri zaman bulaşıcılıkta ne kadar rol oynayabilirler? Şu ana kadar veriler çok etkili bir bulaş olmadığı yönünde; ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Mutlaka kurallara uymamız gerekiyor. Tüm Avrupa’da okullar şu an kapatılmış durumda değil ve Dünya Sağlık Örgütü de en son okulların kapatılmasının gündeme alınmasını söylüyor” diye konuştu.

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