Okullar eylülün kaçında açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2021-2022 eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman açılacak? sorusu 2 Temmuz’da yaz tatiline giren milyonlarca öğrence tarafından merak ediliyor. 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayan okullar, korona salgını nedeniyle zaman zaman yüz yüze eğitim zaman zaman da uzaktan eğitim olarak 2020- 2021 eğitim öğretim dönemini tamamladı. Yaz tatilinde olan öğrenciler yaz tatili ne zaman sona erecek? okullar ne zaman açılacak? Okullar eylülde mi açılacak? Okullar eylülün kaçına açılacak? sorularını da bir hayli sorgulamakta.