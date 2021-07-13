Okullar eylülün kaçında açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2021-2022 eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılacak? sorusu 2 Temmuz’da yaz tatiline giren milyonlarca öğrence tarafından merak ediliyor. 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayan okullar, korona salgını nedeniyle zaman zaman yüz yüze eğitim zaman zaman da uzaktan eğitim olarak 2020- 2021 eğitim öğretim dönemini tamamladı. Yaz tatilinde olan öğrenciler yaz tatili ne zaman sona erecek? okullar ne zaman açılacak? Okullar eylülde mi açılacak? Okullar eylülün kaçına açılacak? sorularını da bir hayli sorgulamakta.
2021 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli oldu mu? Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılana ilişkin açıklanan takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
2021-2022 okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılın ilişkin birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Ara tatil ne zaman?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.