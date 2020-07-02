Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların açılmasına ilişkin "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir." dedi. Milli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim takvimine göre, 31 Ağustos'ta yüz yüze telafi eğitimleri başlayacak. 2020 2021 eğitim öğretin yılı okulların ise eylülde başlaması hedefleniyor.

Okullar eylülde açılacak mı?

Osman Müftüoğlu okulların eylülde açılıp açılmayacağına ilişkin olarak, “Bence zor. Başlangıçta günlük rakamlar 500’ü geçmeden okulları hızla kapattık. Doğrusu buydu, doğru olanı yaptık. Peki aynı okulları eğer günlük vaka sayıları 1000’in üzerinde kalmaya devam ederse yeniden açabilecek miyiz? Okullara girişte ateş ölçmek, ders saatlerini kaydırmak gibi tedbirler ile okulları açmak büyük bir cesaretin ifadesi, ciddi bir riski üstlenmek olur.” açıklamasında bulundu. Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise, 'Vakalar böyle giderse okulların açılmasında sorun yaşayabiliriz' dedi.