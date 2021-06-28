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Eğitim Okullar eylül ayının kaçında açılacak 2021 | 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okullar eylül ayının kaçında açılacak 2021 | 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?

Eylül ayının hangi günü okullar açılır? 18 Haziran Cuma günü milyonlarca öğrencinin karnesi e okul üzerinden yayımlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Okulların tatiline kısa bir zaman kala hem aileler hem de öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman başlayacak 2021

Yeniakit Publisher
2021-06-28 01:53:00 -
Okullar eylül ayının kaçında açılacak 2021 | 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümü uzaktan eğitimle geçti. 1 Haziran’da ilkokul, 7 Haziran’da ortaokul ve liseler kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. 18 Haziran’da ise e okul üzerinden karneler yayımlandı. 2020-201 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz’da sona erecek. Telafi eğitimi ise 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında sürecek. Peki, eylülün kaçında okullar açılır?

Okullar eylül ayının kaçında açılacak 2021 | 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?

Milyonlarca kişi eylül ayının kaçında okulların açılacağını merak ediyor. Milli eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül 2021’de başlayacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022’de başlarken sene 17 Haziran 2022’de sona erecek.

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