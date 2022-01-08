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Eğitim Okullar erken mi kapanacak? Yarıyıl tatili öne alındı mı?
Eğitim

Okullar erken mi kapanacak? Yarıyıl tatili öne alındı mı?

15 tatili ne zaman başlayacak? Koronavirüs vaka sayısının 60 bini aşmasıyla birlikte milyonlar okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar erken kapanacak mı? 15 tatili ne zaman? 15 tatili bu hafta başlayacak mı son durum?

Yeniakit Publisher
2022-01-08 13:34:00 -
Okullar erken mi kapanacak? Yarıyıl tatili öne alındı mı?

Koronavirüs salgınında Omicron varyantının etkisi görülmeye başlandı. Vatandaşlar ise artan vakalarla birlikte okulların erken kapatılıp kapatılmayacağını araştırıyor. Peki, okullar erken kapanacak mı? 15 tatili ne zaman?

Okullar erken mi kapanacak? Yarıyıl tatili öne alındı mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şu an için yarıyıl tatilini bir hafta öne almak veya bir hafta sonuna ilave etmekle ilgili herhangi bir planlamamız yok. Sadece süreci yakından takip ediyoruz. Eğer gerekirse bu önlemi alabiliriz ama şu an için bizim bilimsel davranmamız gerekiyor. Yani verili bir şekilde konuşmanız gerekiyor. Verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmamız gerekiyor. Şu andaki elimizdeki veriler, yüz yüze eğitime ara vermeyi veya 1 hafta tatili öne getirmeyi gerektirmiyor" dedi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

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