Okullar erken açılıyor! Ders saatlerinde de değişiklik olacak!

Yeni müfredat düzenlemeleri ve yasalar kapsamında okulların açılış tarihi, tatil süreleri ve ders saatlerinde değişiklikler yapılacak.

Okullar Erken Açılacak

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024’te sona ermişti. Bu yıl, yaz tatilinin kısaltılması planlanıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Yaz tatili süresi ise 20 güne kadar kısaltılacak. Bu değişiklikler, öğrencilerin yaz tatilini daha kısa bir süre ile sınırlayacak.

Ders Saatleri Düzenlenecek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ders saatlerinde de önemli değişiklikler yapılacağını açıkladı. Öğretmenlerin yoğun şikayetleri doğrultusunda, ders saatlerinin kısaltılması hedefleniyor. Bu düzenlemenin 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacağı belirtiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO Yeni Tatil Takvimi Yeni eğitim öğretim yılı için belirlenen tatil tarihleriyse şöyle: 1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

11-15 Kasım 2024 Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 (Pazartesi) - 31 Ocak 2025 (Cuma)

20 Ocak 2025 (Pazartesi) - 31 Ocak 2025 (Cuma) 2. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 - 4 Nisan 2025

31 Mart 2025 - 4 Nisan 2025 Yaz Tatili Başlangıcı: 20 Haziran 2025 MEB’in bu değişiklikleri, eğitim-öğretim sürecinde önemli etkiler yaratacak ve öğrenciler ile öğretmenler için yeni bir düzenleme getirecek.









