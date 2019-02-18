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Okullar bu kez elektronik atık toplamak için yarışacak

KOCAELİ (İHA) –Çevre kirliliğinde önemli rol oynayan elektronik atıkların toplanması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından okullar arasında yarışma düzenlenecek.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:49
Okullar bu kez elektronik atık toplamak için yarışacak

KOCAELİ (İHA) –Çevre kirliliğinde önemli rol oynayan elektronik atıkların toplanması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından okullar arasında yarışma düzenlenecek.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Atık Yönetimi Değerlendirme Toplantısı’nın” 2019 yılı ilk etkinliği gerçekleştirildi. Atık yönetimi faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için yapılan toplantıda, elektronik atıklar ele alındı. Toplantıda okullar arasında yapılacak olan kampanya ile en fazla elektronik atık toplayan 3 okul ödüllendirilecek.



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıya, Atık Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, 12 ilçe belediyesinden temizlik işleri ve çevre koruma departmanları müdür ve teknik personeli katıldı. Toplantıda ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından elektronik atıkların yönetimi konusunda yetkilendirilmiş kuruluşlar ile elektronik atık işletme tesisi yetkilileri de hazır bulundu.



Atık yönetimi faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi için gerçekleştirilen toplantıda, elektronik atıkların toplanması için okullarda yapılacak kampanya hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Çocuklar bu kampanya ile elektronik atıkları toplayarak hem kendileri, hem de okulları hediye kazanacak.



15 Şubat-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kampanya ile öğrenciler okullarında elektronik atık toplayacak. 12 İlçede bulunan okullar arasında yapılacak olan kampanya ile en fazla elektronik atık toplayan 3 okul ödüllendirilecek. Proje kapsamında sosyal medyada “Kocaelieatıktopluyor” etiketi ile atık, elektrikli ve elektronik eşyalar ile ilgili paylaşım yaparak en fazla beğeni alan 3 öğrenci ödüllendirilecek.



Öte yandan düzenlenen toplantıda 2018 yılında yapılan çalışmalar ile geri kazanılabilir nitelikteki atıkların kaynağında ayrı toplanmasına ilişkin yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. “Sıfır atık projesi” kapsamında ambalaj atıklarının çevre izin/lisanslı firmalar ile işbirliği içerisinde yürütülen saha çalışmalarında etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasına ve aksaklıkların giderilmesine yönelik istişare gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:49
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