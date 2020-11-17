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Eğitim Okullar açılmayacak mı? | Okullar ne zamana kadar uzaktan eğitime devam edecek?
Eğitim

Okullar açılmayacak mı? | Okullar ne zamana kadar uzaktan eğitime devam edecek?

Okullar ne zaman açılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların durumu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Peki, ara tatilden sonra okullar açılmayacak mı? | Uzaktan eğitim devam edecek mi? | Okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:05:00 -
Okullar açılmayacak mı? | Okullar ne zamana kadar uzaktan eğitime devam edecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Maske mesafe ve temizlik kurallarına uymak zorundayız. Kurallara uymazsak can sıkıcı kısıtlamalar gelebilir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği konuya da açıklık getirdi. Peki, okullar açılmayacak mı?

Okullar açılmayacak mı? | Okullar ne zamana kadar uşaktan eğitime devam edecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılsonuna kadar online eğitime devam edileceğini, okulların açılmayacağını açıkladı.

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