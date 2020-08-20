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Gündem Okullar açılacak mı? Ziya Selçuk’tan okulların açılmasına ilişkin açıklama
Gündem

Okullar açılacak mı? Ziya Selçuk’tan okulların açılmasına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Selçuk, titizlikle çalışılmasını ve okulların zamanında açılmasına odaklanılmasını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:03:00 - 2020-08-20 17:09:22
Okullar açılacak mı? Ziya Selçuk’tan okulların açılmasına ilişkin açıklama

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte okullarda eğitime ara verildi. Türkiye, salgınla mücadelede her konuda olduğu gibi, eğitimde de örnek bir davranış sergiledi. Öğrenciler için geliştirilen sistem ile dersler evden takip edildi. Uzaktan eğitimin avantajlı birçok noktası olsa da, okullara dönüş sürecinin de yavaş yavaş başlaması bekleniyor.

31 Ağustos’ta uzaktan eğitimler tekrar başlatılacakken, 21 Eylül'den itibaren okullarda aşamalı ve seyreltilmiş eğitimler başlayacak.

Okulların açılma tarihiyle ilgili bir değişikliğin yaşanıp yaşanmayacağı konusunda tüm gözler hükümete çevrilmişken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Okulları birlikte açacağız” çağrısına katılan herkese teşekkür eden Selçuk, okulların zamanında açılması için titizlikle hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. Bakan Selçuk’un açıklaması şu şekilde:

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