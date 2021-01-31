Korona yasakları mart ayında mı kaldırılacak? | Çin’de başlayan hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının etkisi halen sürüyor. Salgının sona ermesi için aşılama çalışmalarının son derece önemli olduğu belirtiliyor. Salgın sebebiyle ülkemizde pek çok tedbir uygulanıyor. Vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Korona yasakları kaldırılıyor mu?

Okullar açılacak mı? Korona yasakları kaldırılacak mı?

Koronavirüs yasaklarıyla ilgili kararlar kabine toplantılarında masaya yatırılıyor. En son 11 Ocak’ta kabine toplantısı gerçekleştirildi. Bir sonraki kabine toplantısının 1 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Söz konusu toplantıda okulların açılacağı tarih, sokak kısıtlamalarının durumunun kararlaştırılması bekleniyor.

Yasaklarla ilgili olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Şu anki artan vakalarla beraber şubat ayı başında bir daha değerlendirmenin daha doğru olacağını kanısındayım. Şu an için okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için biraz erken olacağı kanısındayım. Çünkü aşılama ocak ayının ortası itibariyle başladı. Daha aşının 2'nci dozunu sağlık çalışanları ya da hasta oldukları zaman en çok hayatlarını kaybeden büyüklerimiz olmadı. Bu nedenle en azından 2'nci doz aşılama yapıldıktan sonra peyderpey kısıtlamaların ve okulların açılmasını düşünmek daha doğru olacağı kanısındayım. Bir hesap yapacak olursak aşılamaya ocak ayının ortası gibi başladık. Şubat ayının ortasında 1 doz daha aşı yapılacak olursa antikorların oluşma düzeyinin en iyi 7'nci haftadan sonra olduğunu varsayarsak, mart ayının ortası gibi bazı şeyleri değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu benim kişisel görüşüm" dedi.

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