Okullar açılacak mı? Kaç gün okula gidilecek?
Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart’tan sonra okullar kapatılmış MEB TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim hizmeti vermişti. 16 Haziran’da karnelerini alan öğrenciler ve öğrencilerin velileri okulların korona nedeniyle açılıp açılmayacağını merak ediyor? Milli Eğitim Bakanlığı da 31 Ağustos’ta okulları açmayı düşünüyor. Olası bir durumda da iki senaryo hazır. Birincisi yine uzaktan eğitim ikinci senaryo ise hibrit eğitim modeli. Peki hibrit modelde okula kaç gün gidilecek?
Koronavirüs salgını nedeniyle geçen eğitim öğretim döneminin ikinci yarısı uzaktan eğitimle geçirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı okulları 31 Ağustos’ta açmak için hazırlık yapıyor. Bakanlık korona salgınının seyrine göre tüm hazırlıklarını yaptı. Süreç normal seyrinde giderse okullar açıklanan tarihte başlayacak. Ancak sıkıntılı süreç söz konusu olduğunda ise devreye A ve B planı girecek. İşte detaylar. Birinci senaryo, uzaktan eğitim. Okulların açılmaması üzerine kurgulanan bu modelde öğrenciler daha aktif olarak canlı sınıf uygulamaları üzerinden eğitim alacak. EBA ve EBA TV üzerinden geçen döneme göre daha aktif bir eğitim modeli uygulanacak.
Hibrit eğitim modeli nedir?
İkinci senaryo ise yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit model. Haftalık 40 saatlik dersler 20 saate indirilecek. Sınıflarda öğrenci sayısı azaltılacak. Öğrenciler bölünerek pazartesi-çarşamba-cuma ve salı-perşembe-cumartesi okula gelecek. Bakanlığın tercih ettiği ise yüz yüze eğitimin ağırlıkta olduğu hibrit model.