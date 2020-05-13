Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs nedeniyle alınan ilk önlemlerin başında okulların tatil edilmesi geldi. Büyük bir özveriyle çalışan Mili Eğitim Bakanı, uzaktan eğitim sistemiyle, öğrencilerin açıklarını kapatması için yeni bir sistemi devreye sokmuştu. Kısa bir sürede olsa okulların açılması için tekrar adım atılacağı bilgisi, bütün velileri harekete geçirdi. "Okullar açılacak mı, açılmayacak mı?","Okullar ne zaman açılacak?","Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında okul olacak mı?","Yaz okulu projesi hangi tarihlerde yer alıyor?" gibi sorular sıklıkla araştırılıyor ve soruluyor. İşte merak edilen bu sorulara ilişkin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...