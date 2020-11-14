  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullar 23 Kasım’da açılır mı? | Tüm sınıflar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okullar 23 Kasım’da açılır mı? | Tüm sınıflar ne zaman açılacak?

Açılmayan sınıflar ne zaman açılır? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli 6.,7.,10. ve 11. sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını araştırıyor. Peki, okular ne zaman açılacak? | 6. sınıflar ne zaman açılıyor? | 7. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlar? |10. sınıflar ne zaman okula başlar? | 11. sınıflar ne zaman okula dönecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:09:00 -
Okullar 23 Kasım’da açılır mı? | Tüm sınıflar ne zaman açılacak?

Okullar açılacak mı? | Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlardın başında eğitim geliyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. Peki, diğer sınıflar ne zaman açılır?

Okullar 23 Kasım’da açılır mı? | Tüm sınıflar ne zaman açılacak?

6.,7.,10. ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca kişi diğer sınıfların ne zaman açılacağını merak ediyor. 16 Kasım’da okullar ara tatile girecek. Ders zili ise 23 Kasım’da çalacak. Pek çok kişi 23 Kasım’da 6.,7.,10. ve 11. sınıfların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde 23 Kasım’dan itibaren diğer sınıflarda da yüz yüze eğitime geçileceği konuşuluyor.  

Yüz yüze eğitim başlamazsa KYK bursu yatar mı?
Yüz yüze eğitim başlamazsa KYK bursu yatar mı?

Eğitim

Yüz yüze eğitim başlamazsa KYK bursu yatar mı?

AÖF sınav takvimi | AÖF sınavları online mı?
AÖF sınav takvimi | AÖF sınavları online mı?

Eğitim

AÖF sınav takvimi | AÖF sınavları online mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Canan Kaftancıoğlu oylarımız artıyor dedi TV5 farkında olmadan sözünü çürüttü!
Siyaset

CHP'li Canan Kaftancıoğlu oylarımız artıyor dedi TV5 farkında olmadan sözünü çürüttü!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV5'te yaptığı açıklamalarda oylarının arttığını söylerken ..
İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın'ın kesin ihracı istendi
Siyaset

İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın'ın kesin ihracı istendi

İYİ Parti'de liste tartışması sürüyor... İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın Akşener ve GİK'in çarşaf liste kararına rağmen blok liste..
Hollanda'dan skandal 'Türkiye' haritası! Türk milletvekili tükürdüklerini yalattı
Dünya

Hollanda'dan skandal 'Türkiye' haritası! Türk milletvekili tükürdüklerini yalattı

Hollanda'da bir okulun müfredatında Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk milletvekili Tunahan Kuzu'nun tepkisi üzerine düzeltildi. ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay