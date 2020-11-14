Okullar açılacak mı? | Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlardın başında eğitim geliyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’den itibaren ise yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. Peki, diğer sınıflar ne zaman açılır?

Okullar 23 Kasım’da açılır mı? | Tüm sınıflar ne zaman açılacak?

6.,7.,10. ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca kişi diğer sınıfların ne zaman açılacağını merak ediyor. 16 Kasım’da okullar ara tatile girecek. Ders zili ise 23 Kasım’da çalacak. Pek çok kişi 23 Kasım’da 6.,7.,10. ve 11. sınıfların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde 23 Kasım’dan itibaren diğer sınıflarda da yüz yüze eğitime geçileceği konuşuluyor.